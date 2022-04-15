Kilis’te Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

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Kilis Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri çerçevesinde bir dizi faaliyet gerçekleştirerek, vatandaşların yoğun katılımıyla Ramazan geceleri renkli geçiyor.

Ramazan ayı nedeniyle Cumhuriyet Caddesinin trafiğe kapatılması nedeniyle Kilis Belediyesi tarafından etkinlikler, çerçevesinde ilahi gurupları, semazen gösterisi, Hacivat karagöz gösterisi, , aşık maşuk gösterileri, illüzyon gösterisi, çocukları eğlendirecek etkinlikler çerçevesinde ikramlar veriliyor. Caddenin trafiğe kapatılması nedeniyle vatandaşlar alış veriş yapıyor. Cadde esnafı iş yerlerini açması nedeniyle başta gıda ve giyim sektöründe haraketlilik yaşanıyor.

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