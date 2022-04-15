Türkiye’ye 3’uncüsü olan Halk oyunları ekibi ödüllendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’ye 3’uncüsü olan Halk oyunları ekibi ödüllendirildi

İHA

Türkiye’ye 3’uncüsü olan Halk oyunları ekibi ödüllendirildi

Kilis Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olması nedeniyle ödüllendirildi.
Kilis ve bölgesinde birinci olarak, Türkiye finallerine katılan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kastamonu'da yapılan, Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu. Kilis Kent konseyi tarafından Halk oyunları ekipleri ödüllendirildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, protokol üyeleri önünde bir gösteri sundu. Kilis Kent Konseyi Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Oyunları Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar Kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olmaları ve çocuklara teşvik etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Bu çocuklar bizim geleceğimiz, inşallah yarımşar da daha iyi bir dereceler alacakladır. Onun için Kent konseyi olarak desteklemek ve yanlarında olmak istiyoruz” dedi.
Etkinliğe Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile diğer yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis’te spor merkezinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Kilis’te spor merkezinin açılışı yapıldı
Kilis’te Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kilis’te Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
Kilis’te parklar yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kilis’te parklar yaza hazırlanıyor
Bekçilere kuru sıkı tabancayla ateş açan zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bekçilere kuru sıkı tabancayla ateş açan zanlı ...
Marulun tanesi tarlada 2 TL markette 10 TL
YEREL HABERLER Marulun tanesi tarlada 2 TL markette 10 TL
Valilikten dolandırıcılara karşı uyarı
YEREL HABERLER Valilikten dolandırıcılara karşı uyarı
Zabıtadan fiyat ve etiket denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan fiyat ve etiket denetimi
Sağlık yönetiminde akademik kariyer tüyoları
YEREL HABERLER Sağlık yönetiminde akademik kariyer tüyoları
Kilis Valisi Soytürk sınırda Mehmetçik ile iftar açtı
YEREL HABERLER Kilis Valisi Soytürk sınırda Mehmetçik ile iftar açtı
Kilis’te gerebiç tatlısı mesaisi
YEREL HABERLER Kilis’te gerebiç tatlısı mesaisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.