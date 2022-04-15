Kilis’te bağ evi hırsızları jandarmadan kaçamadı

Kilis'te, bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ebulüle Mahallesi'nde bağ evinde hırsızlık olayı ile ilgili olarak düzenlediği operasyonda. Şüpheliler, H.E. ve S.K'yi gözaltına aldı. Bağ evinden çalınan buzdolabı, masa ve 8 sandalye sahibine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

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