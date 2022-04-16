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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üzüm Üreticileri Birliği kongresi yapıldı

İHA

Üzüm Üreticileri Birliği kongresi yapıldı

Kilis Üzüm Üreticileri Birliğinin Genel Kurulu Musabeyli ilçesine bağlı Karbeyaz köyünde yapıldı.
Türkiye’de önemli bir bağcılık merkezinden biri olan Kilis’te, Kuru üzüm işleme tesisinin kurulduğu Musabeyli ilçesine bağlı Korbeyaz köyünde gerçekleştirildi.
Genel Kurula Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Musabeyli Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Yıldız ile daire amir ve müdürleri ile çiftçiler katıldı.
Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Kuru üzüm paketleme tesisinin faaliyete geçmesinin yöneye büyük katkı sunacağını ifade ederek, “Böyle bir modern bir tesisin kurulmasında başta Valimiz Recep Soytürk, İpekyolu Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tarladan gelen bir kuru üzüm, tesis de el değemeden paketlenerek çıkabiliyor. Amacımız yeni projeler hazırlayacak, yaş üzümün pekmeze dönüşmesi için yeni makineler almaktır. Bu tesis bizim değil, tüm üzüm üreticileri birliğidir. Üreticilerimizi birliğe sahip çıkmaya çağırıyorum” dedi.
AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Her zaman üreticinin yayında olduklarını ifade ederek, “Böyle bir tesisin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünyada bir gıda krizi var, bu nedenle üretmekten başka bir şansımız yok. Üreteceğiz, başka çaremiz yok. 2023 yılına çok kısa bir süre kaldı. İnşallah, şuandaki sıkıntılarımız da çözülecek. Çiftçilerimizden üretmelerini ve devletimize güvenmelerini istiyoruz” dedi.
Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Her zaman üreticinin, çiftçinin emrinde olduklarını ifade edere, “Milletvekili olarak, bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ankara’da elimizden ne geliyorsa şu zamana kadar olduğu gibi sizlerin yanındayız. Üreticilerimiz, ekip, biçmeye, üretmeye devam etsinler, dünyada yaşanan akaryakıt, sıkıntıları fiyatlardaki artışları biliyoruz. Sabırlı olalım, bunlarda kısa sürede geçecek. Böyle muhteşem bir tesisin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmalardan sonra bir iftar yemeği verildi. Kilis Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Şıhmehmet Yalçın, kongre ve iftar yemeğine katılanlarla tek tek ilgilendiği gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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