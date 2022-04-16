Kilis’te yetimlere iftar yemeği

Kilis Valiliğinin organizasyonuyla hayırsever işadamı Ömer Yonucuoğlu tarafından yetimlere iftar verildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen iftar yemeğine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, protokol üyeleri ile Türk ve Suriyeli yetimler ile vatandaşlar katıldı. Bin 500 kişiye Ömer Yonucuoğlu tarafından verilen yemek Kur'anı Kerim tilavetinden sonra başladı. Hayırsever işadamı Yonucuoğlu, “Ramazan mübarek bir ay, Ramazan ayında paylaşmak çok güzeldir. Ramazanda paylaştıkça fakir fukara doydukça bizler de mutlu oluyoruz. Bu organizasyonu yapan Valimiz Recep Soytürk’e teşekkür ve şükranlarımı sunarım” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.