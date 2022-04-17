Kilis’teki park ve refüjlerde yaz hazırlığı

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Kilis Belediyesi tarafından Parklar, refüjler, mesire alanlarında çalışmalar aralıksız yürürken, yaz aylarına hazırlanıyor.

Park Bahçeler ekipleri Kilis’teki tüm parklar, refüjler, mesiri alanlarında ağaç budama, sulama, çapalama, çim biçme, gübreleme, yabancı ot temizliği, ağaç bakımı, ilaçlama, yenileme ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan parklar, mesire alanlarında çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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