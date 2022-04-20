Kolordu Komutanı Tokel Suriye sınırında

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye sınırında bulunan Çıldıroba Üst bölgesinde Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Mehmetçikle iftar yaptı.

Vali Soytürk, Elbeyli ilçesinde bulunan Suriye sınırında bulunan 6’ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığını Çıldıroba Üst bölgesini ziyaret ederek, 6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Mehmetçikle iftar yaptı.

Vali Soytürk, 6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ile Mehmetçikler ile iftar sonrası sohbet etti.

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