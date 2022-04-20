Kilis’te kaçak sigara operasyonu

Kilis’te, polis iki adreste yaptığı aramada, 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi ile İsmetpaşa Mahallesinde iki adrese düzenlediği operasyonda 2 bin 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.