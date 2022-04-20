Kilis’te camilerde Ramazan temizliği sürüyor

Kilis kent merkezinde bulunan camilerde Kilis Belediyesi tarafından Ramazan ayında da temizlik işlemleri sürüyor.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ın talimatıyla Kilis merkezde bulunan camilerin temizliği Ramazan ayında da sürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent merkezindeki 65 cami ve mescidin içerisinde bulunan halı yıkama aracı ile halılar yerinde yıkandıktan sonra kurutuluyor. Ramazan ayı içerisinde camilerin halılarının yıkanması işlemleri aralıksız sürüyor.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Camilerin temizliği, halıların yıkanma işlemlerinin düzenli bir şekilde devam ettiğini, Ramazan ayında da bu işlemlerin atarak devam edeceğini söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.