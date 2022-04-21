Suriye sınırındaki Kilis'te eğitim seferberliği Milli Eğitim Bakanı Özer: ''Bakanlığımızın destekleriyle buradaki eğitim ortamlarını çok daha iyi bir noktaya taşıma imkanımız olacak''

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kilis'te gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, ''Bakanlığımızın destekleriyle buradaki eğitim ortamlarını çok daha iyi bir noktaya taşıma imkanımız olacak'' dedi.

Valilik Bahçesinde karşılanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Teşkilatlarının taleplerini almak için il gezileri yaptığını ifade ederek, “İllerimizdeki eğitim kalitesinin attırılması elimizden gelen çabaları sarf etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede bugün Kilis’imizdeyiz. Kilis’teki eğitimin mevcut resmini çekeceğiz. Geldiği noktaya çok daha ileriye taşımak için kalitesini attırmak için neler yapabiliriz. İl değerlendirme toplantısında detaylı bir şekilde değerlendirme imkanımız olacak. İnşallah mevcut durumundan çok daha iyi noktaya taşımak için Kilis7in ihtiyaç duyduğu tüm eğitim yatırımlarını bütçemiz ölçeğinde karşılamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.



Kalite daha da yükselecek

Kilis’in eskiden beri eğitimle ilgili gerçekten büyük yük taşıdığını ifade eden Bakan Özer, “Sadece kendi vatandaşlarımız değil, Suriyeli göçmenlerle ilgili de ciddi manada yük taşıyan illerimizden bir tanesidir. Büyük fedakarlık yapıyor arkadaşlar, inşallah bakanlığımızın destekleriyle buradaki eğitim ortamlarını çok daha iyi bir noktaya taşıma imkanımız olacak” diye konuştu.

Bakan Özer'e, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile protokol üyeleri eşlik ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.