Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için Kilis'te (2)



KİLİS'E 600 MİLYONLUK EĞİTİM YATIRIMI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kilis İl Eğitim Değerlendirme' toplantısı sonunda açıklama yaptı. Bakan Özer, Kilis´te bakanlık yatırım bütçesinin 130 milyon TL olduğunu ifade ederek, "Bugünkü değerlendirme toplantısında bu mevcut yatırımlara 470 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla 130 milyonluk yatırımı 600 milyona çıkarmış ve 4 kat artırmış oluyoruz" dedi.

Bakanlık olarak okul öncesi eğitime ağırlık verdiklerini belirten Bakan Özer, "3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına yaklaştırmak için 3 bin tane yeni anaokulu 40 bin tane de yeni ana sınıf yapacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-04-21 17:48:06



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