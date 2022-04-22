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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’den 23 Nisan mesajı

İHA

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger’den 23 Nisan mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutladığını belirtti. Dülger, mesajında ''Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir. 23 Nisan 1920’de ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclis’in kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur.23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır.Milletin ve vatanın en zor günlerinde teşekkül eden, milli mücadelenin merkezi olan TBMM'nin devraldığı istiklal, hürriyet ve milli irade mirasını bugüne kadar başarıyla sürdürmüş olmanın haklı gururunu taşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk gününden itibaren milletimizin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahip olmuştur ve bundan sonra da bu niteliğini koruyacaktır. Zira Türkiye ancak, farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkânı olarak gören bir anlayışla ilerleyebilir.Tarihimizin dönüm noktası olan 23 Nisan sadece Ulusal Egemenliğin değil, aynı zamanda çocukların bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur. Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenin umudun, değerin en güzel tezahürüdür. Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının gelecekte ulusları yönetecek ve yönlendirecek olan nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi münasebetiyle dünya barışına da katkısı yadsınamaz'' ifadelerini kullandı.
Dülger mesajında, ''Millet olarak, çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdirUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümünde, başta ilk Meclis Başkanımız, Milli Mücadelenin lideri ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Mecliste kurtuluş mücadelesine omuz veren bütün milletvekillerimiz olmak üzere bu çatı altında görev yapmış olan, vatan, millet, bayrak ve devlet uğruna şehit düşen, gazi olan, makamların en yücesine ulaşan her bir vatan evladını rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum” ifadelerine de yer verdi.

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