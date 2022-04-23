Suriye'de şehit olan polisin naaşı Türkiye'ye getirildi



Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)SURİYE'nin Mare bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda özel hareket polisi Aytaç Altunörs şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı.

Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare kasabasındaki kontrol noktasında, Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG terör örgütü üyeleri tarafından roketli saldırı yapıldı. Saldırıda roketatar isabet eden araçta bulunan özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı. Yaralı polis memuru ile şehit polisin naaşı bölgeden tahliye edilerek, Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şehit polisin naaşı ise morga konuldu.

Öğle saatlerinde yine Tel Rıfat bölgesindeki teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 10 polis memuru yaralanmıştı. Her iki saldırı sonrası güvenlik güçlerince tespit edilen teröristlerin bulunduğu alanlar öbüs ve çok namlulu roket atarlar ile yoğun ateş altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-04-23 00:50:16



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