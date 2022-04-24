Kilis’te klima motorundan çıkan yangın korkuttu

Kilis’te klima motorunun patlaması nedeniyle çıkan yangın korkuttu. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında itfaiye, doğalgaz, sağlık ve polisler ekipleri olay yerine sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yabancı uyruklu Ebu Cemil’e ait Hasan Kamil Demirbaş Mahallesi Ahmet Bey Sokak 99 Sayılı ikametin 3’üncü katında klimanın motoru patladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, doğalgaz, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. İkametin doğalgazı kesilirken çevrede polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

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