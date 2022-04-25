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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'i süsleyen çiçekler belediye serasında yetişiyor

İHA

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'in park ve bahçelerini, refüjlerini, yol kenarlarını yeşillendiren çiçeklerin belediye serasında yetiştirildiğini söyledi

Kilis'i süsleyen çiçekler belediye serasında yetişiyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'in park ve bahçelerini, refüjlerini, yol kenarlarını yeşillendiren çiçeklerin belediye serasında yetiştirildiğini söyledi
Başkan Servet Ramazan, yeşil bir Kilis için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, kentte hem yaz hem de kış dönemlerinde sokakları, caddeleri süsleyen çiçekleri belediye serasında yetiştirdiklerini kaydetti. Ramazan, '"Kilis Belediyesi, kentin park ve bahçelerini, refüjlerini, yol kenarlarını yeşillendiren çiçekleri kurduğu serada yetiştiriyor. Böylelikle her mevsim kullandığımız çiçekleri sadece tohum maliyetine temin etmiş oluyoruz. Bizler kentimizin yol kenarlarını, refüjlerini, park bahçesini kendi evimizin bahçesi gibi görüyoruz. Bu nedenle Kilis'imizi en güzel bahçe yapmak için çalışıyoruz'' dedi.
Başkan Ramazan, çiçeklerin ekimi kadar korunması da önemli olduğunu belirterek, ekilen çiçeklerin korunması için Kilis halkından destek istedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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