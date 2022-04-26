Kilis’te göçmen kaçakçılığı

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Öncüpınar Mahallesi'nde bir evde yabancı uyrukluların olduğunu belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu kişiler İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. Ev sahibi Y.A. gözaltına alınırken suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 dürbün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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