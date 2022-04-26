Milletvekili Dülger’in Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kadir gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Kısa bir süre önce rahmet ve mağfiretiyle dört bir yanımızı kuşatan Ramazan ayına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti. Dülger, mesajında, ''Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan’ nidalarıyla karşıladık bu kutlu ayı. Şimdi veda vakti. Bereketi ve mağfiretiyle, gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadet ile geçirdiğimiz, evlerimize ve gönüllerimize misafir olan on bir ayın sultanı, bugünlerde bize veda ediyor. Bu kutlu misafiri uğurlamaktan dolayı mahsunuz. Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı Mübarek Ramazanı Şerif’i uğurlamaya hazırlanırken, Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz. Bizi Kadrimizi yücelten en faziletli geceye, Kadir Gecesi’ne tekrar ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Kadir Gecesi, insanı Rahman’ın affıyla, insanlığı Kuran’ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Karanlıklar ve cehalet içinde yüzen insanoğluna kurtuluş yolunu gösteren yüce kitabımız Kur`anı Kerim`in, Allah tarafından sevgili peygamberimize ‘oku’ emriyle vahy edilmeye başlandığı ilk gecedir ve bin aydan daha hayırlıdır. Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkân ve fırsat sunmaktadır. Bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde faydalanılmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin, Kilis’imizi, tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Milletimizin bu musibetten kurtulması için gecegündüz demeden canla başla mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kardeşlerimize Yüce Allah’ tan yardım ve başarı diliyorum. Bu duygularla tüm hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesini tebrik ediyor, Yüce Mevla’dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı’na da eriştirmesini niyaz ediyorum" ifadelerine yer verildi

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