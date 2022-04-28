İtfaiye personeline kriminal eğitimi

Astım krizlerinde kadınlar iki kat daha fazla ölüyor

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından İtfaiye Müdürlüğü personeline Yangın sonrasında kriminal inceleme, bulguların toplanması ile ilgili eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Doğa Koruma Tim Komutanlığı personeli tarafından İtfaiye Müdürlüğü personellerine Yangın sonrasında kriminal inceleme, bulguların toplanması ve anız yangınları ile ilgili eğitim verildi.

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