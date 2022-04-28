OSB Başkanı Can’dan sanayiciler ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB Başkanı Can’dan sanayiciler ile bir araya geldi

İHA

OSB Başkanı Can’dan sanayiciler ile bir araya geldi

Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mahir Can, sanayiciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
OSB Başkanı Can, İftar programına katılan sanayiciler ile yakından ilgilendi. Can, Ramazan ayının birlikberaberliklerin pekiştiği bir ay olduğuna ifade ederek, “Kilis ekonomimiz gelişmesi için büyük çaba harcıyoruz. 3 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen Mehmet Abdi Bulut Tekstil Kent’in temelinin atıldığını inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu konuda çok ciddi adımlar atıldı. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan fabrikaların bazıları bitmek üzere. Tekstilkentin faaliyete geçmesiyle birlikte vatandaşımıza istihdam sağlamış olacağız. Kilis’te işsiz insan kalmayacak. İlimizde son dönemlerde güzel gelişmeler yaşanıyor. Kentimizin ekonomik göstergeleri her yönüyle iyi bir şekilde seyrediyor. Sanayimizi ve ekonomimizi şaha kaldıracak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye personeline kriminal eğitimi
YEREL HABERLER İtfaiye personeline kriminal eğitimi
İş yerleri geç açılınca Kilis ölü şehir haline geldi Resmi kurumların saat 08.00’de mesaiye başladığı kentte iş yerleri ise 09.00-10.00 saatlerinde açılıyor Kent esnafının mesaiye geç başlaması nedeniyle vatandaşlar mağdur oluyor
YEREL HABERLER İş yerleri geç açılınca Kilis ölü şehir haline ...
Rektör Karacoşkun, üniversite personeli ile iftarda buluştu
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun, üniversite personeli ile iftarda ...
Milletvekili Dülger’in Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’in Kadir Gecesi mesajı
Kilis'te husumetli ailelerin kavgasında 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kilis'te husumetli ailelerin kavgasında 11 kişi ...
Kilis’te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı
YEREL HABERLER Kilis’te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı
Toroslar EDAŞ Kilis’i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ Kilis’i bakım ve yatırımlarıyla ...
Kilis’te göçmen kaçakçılığı
YEREL HABERLER Kilis’te göçmen kaçakçılığı
Kilis’te aranan 99 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kilis’te aranan 99 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.