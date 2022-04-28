Kilis’te 'zabaran patlıcanı' dikimi başladı

Kilis’in tescilli yerel çeşidi olan 'Zabaran Patlıcanı'nı dikimine başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu , Müdür Yardımcısı Mehmet Özüberk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Alaittin Apalak ile birlikte Yavuzlu Köyü ziyaret ederek patlıcan ekimine katıldı.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerel çeşit olarak tescil edilmiş olan Zabaran Patlıcanı'nın dikimine eşlik eden İl Müdürü Kökçüoğlu, “Fidenin hazır, toprağın tavda, çiftçimizin meraklı ve çalışkan olduğunu gördük, sizlerle birlikte fide dikelim istedik. Siz çiftçilerimizin burada yaptığı üretim ilimiz ve ülkemiz için çok büyük önem ifade etmektedir. Son yıllarda değişik nedenlerle tarımsal üretim az olduğunda yaşanan sıkıntıları hepimiz gördük. Bunun için biz üretiminin her aşamasında siz üreticilerimizin yanında ve destekçisiyiz. Şimdiden bereketli ürün ve bol kazançlar dileriz” dedi.

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