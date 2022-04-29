Kore gazisi 92 yaşında vefat etti Gazi Hannan Oğurlu, Kilis’te son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te 92 yaşındaki Kore Gazisi Hannan Oğurlu vefat etti. Oğurlu, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir hastalıklarla mücadele eden 1930 doğumlu Kore Gazisi Hannan Oğurlu, hayatını kaybetti. Kore gazisi için askeri tören düzenlendi. Kilis Asri Mezarlıkta Alaaddini Osmani Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutan Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Daire amir ve müdürleriyle ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Askeri törenle cenazesi kaldırılan Kore Gazisi Hannan Oğurlu, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.