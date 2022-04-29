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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’in 1 Mayıs kutlaması

İHA

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1 mayıs emek ve dayanışma günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger’in 1 Mayıs kutlaması

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1 mayıs emek ve dayanışma günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Emek ve alın teriyle Türkiye’nin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ettiğini belirtti.
Dülger, “ Devletimizin, çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır. Bizler, ‘işçinin ücretini alın teri kurumadan verin’ diyen, bir medeniyetin temsilcileri olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana işçi ve emekçilerimizin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik. Bu anlayışla, emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde ettiler. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri ve programı hayata geçirdik. Bu anlayışla emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde ettiler. Emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan çalışanlarımızın, üretimden gelen güçlerini kullanarak haklarını ararken, tüm toplumun desteğini almaya, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmeye de özen göstereceklerine inanıyorum. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz Tüm dünyada işçi ve emekçiler tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum. Çalışanların sorunlarının dile getirilmesine, çözüm yollarına ışık tutulmasına, hakkaniyetli ve adil bir ortamda çalışma şartlarına vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine ver verdi.

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