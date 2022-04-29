Kilis’te Antep fıstığı ormanı oluşturuldu

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Kilis’te Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Musabeyli ilçesinde Antep fıstığı ormanı oluşturuldu.

Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Musabeyli ilçesine bağlı Gözlüce Köyü sınırları içerisinde 16.76 hektar sahada Gözlüce Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Tesis Projesinde 4 bin 659 adet Antep fıstığı fidanı dikildiğini ifade ederek, “Proje ile hedeflenen gaye ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra köy halkımıza da gelir getirici bir kapı aralamak olmasıdır. Kilis’e ve Gözlüce Köyümüze hayırlı olsun” dedi.

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