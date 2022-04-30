Kilis bal ormanında çalışmalar sürüyor

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan bal ormanında ot alma ve çapalama çalışmaları sürüyor.
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kilis merkeze bağlı Başmağara Köyü'nde 32 hektar alanda kekik, biberiye, alıç, sumak, yalancı akasya, İzmir kekikiği ve bodur akasyadan oluşan bal ormanı ot alma ve çapa çalışmaları devam ediyor. Bal ormanında meşe, yabani kiraz, peryavşanı, çiğdem, katır tırnağı, korunga ve çalba otu olmak üzere bir çok bitki türünün doğal olarak bulunduğu da öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.