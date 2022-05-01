Etkili olan rüzgar ağaçları devirdi

Kilis’te etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar, köklerinden dalları ayrılarak yıkıldı.

Dün akşam saatlerinde başlayın sabaha kadar devam eden yağmur ve fırtına nedeniyle, bazı parklarda, refüjlerdeki ağaçlar, rüzgar nedeniyle dalları koptu. Bazı ağaçlarında kökünden ayrılarak yere devrildi. Kilis Belediyesi personeli tarafından devrilen ağaçlar sabah saatlerinde kaldırıldı.

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