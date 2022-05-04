Suriye’den acı haber: 1 şehit

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Zeytindalı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik saldırıda bir asker şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından Suriye’deki TSK unsurlarına füze saldırı düzenlendi. Saldırıda İst. Tğm. Talha Bahadır ağır şekilde yaralandı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



24 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırının ardından terör örgütü PKK/PYD hedefleri ateş altına alındı. İlk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildi.

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