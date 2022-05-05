Kilis’te son bir ayda metrekareye 330 kilogram yağmur yağdı

Kilis’te Ekim’den bu yana metrekareye 330 kilogram yağmur düştü.
Kilis Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ekim 2021 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında yağışın metrekareye 330 kilogram yağmur düştü. Yağmurun sevincini yaşayan çiftçiler, yağışın suya hasret toprağa faydası olduğunu belirtti.
Çiftçiler, dün etkili olan dolu yağışını hatırlatarak, dolunun tarım arazilerine zarar verdiğini kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.