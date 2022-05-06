Kilis Musabeyli'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine kavgaya dönüşen olayda. H.E. av tüfeği ile husumeti bulunanların üzerine ateş açtı. Saçmalardan yaralanan Halil Tilki, Mehmet Tilki, Ercan Tikli yaralandı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Halil Tilki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.E. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ile polis hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Ölen ve yaralananların yakınları hastanede ağıt yaktı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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