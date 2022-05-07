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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’in Anneler Günü mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’in Anneler Günü mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 'Anneler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, şefkatin, merhametin, fedakarlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınak, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerin Anneler Günü'nü tebrik ettiğini belirtti.
Dülger, mesajında, "Annelerimiz sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, ‘cennetin annelerin ayakları altıda’ olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Onlara daima azami düzeyde hürmet ve ihtimam göstermemiz, hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını kendilerine bizzat hissettirmemiz, emeklerinin boşa gitmediğini göstermemiz, ebeveyne hürmet konusunda çocuklarımıza örnek olmamız büyük önem arz etmektedir. Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, onların gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir devlet olduğumuzu gösteririz. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesinler. Ömürlerini ailelerine, çocuklarına vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden başta canından aziz evlatlarını bu vatan uğruna şehit veren annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayattakilere de evlatlarıyla sağlık, mutluluk, huzur dolu bir ömür diliyor, Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadesine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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