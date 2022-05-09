Yanan Demirciler orman alanın yeniden yeşerdi

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Kilis’te, 29 Temmuz'da yanan Demirciler köyündeki ormanlık alan için ağaçlandırma çalışmaları sonucu ormanlık alanlar yeniden yeşerdi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kilis merkeze bağlı Demirciler köyü ormanlık alanında çıkan yangının ardından, ormanlarda 5 bin fidanlar 5 bin fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturuldu. 2021 yılında yangından zarar gören 98.2 hektar 140 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yeniden yeşerdi.

5 bin fıstıkçamı fidanı ve 2 bin kilogram kızılçam tohumu ile toprakla buluşturulmasından aylar sonra tohumlar boy vermeye başladı.

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