Kilis’te hafriyat kamyonu devrildi yol trafiğe 1.5 saat kapandı

Kilis’te, hafriyat kamyonu devrilmesi sonucu sürücüsü yaralanırken, KilisHatay karayolu 1.5 saat trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İsmail A. Yönetimindeki 06 BJH 046 plakalı hafriyat kamyonu KilisHatay karayolunda 10’uncu kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun kasasındaki taş ve molozlar yola saçıldı. Kazada yaralanan sürücü Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu 1.5 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Trafik akışı tali yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.