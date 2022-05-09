Türk dekandan Belçika'da ders

Kilis 7 Aralık Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Kanter, Universite Libre De Bruxelles’de ders verdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter, Erasmus Eğitim Programı çerçevesnde, Belçika’da bulunan Universite Libre De Bruxelles’de lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.

Kanter, Universite Libre De Bruxelles Edebiyat, Çeviri ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Xavier Luffin ve Türkçe Program Sorumluları Lebriz Sönmez ve Pierre Vanrie ile görüşmelerde de bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.