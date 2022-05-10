Dünyanın en önemli kuruluş ve örgütleri Kilis'te buluştu Suriyeli mülteciler için düzenlenen 'Diyalog Çalıştayı' na uluslararası çalışmalar yürüten kuruluş ve örgütlerin temsilcileri katıldı

Uluslararası işbirliği, fon, insani yardım, dayanışma, kalkınma, mülteci, danışmanlık ve yaşam kuruluşları ile örgütlerin temsilcileri Kilis'te Suriyeli mülteciler ile ilgili düzenlenen çalıştayda buluştu.

Kilis'te Suriyeli mülteciler ile ilgili düzenlenen Diyalog Çalıştayı başladı. Dünyanın en önemli UNICEF, IOM, IBC, ASAM, CARE, WHH, ORANGE, DRC, GOAL, UNDP, IDA, SAMS, MALTESER, SUPPOTTOLİFE temsilcilerinin katılımıyla başladı. 2 gün sürecek çalıştaya dünyanın en önemli kuruluş ve örgütleri olan BM UNICEF, GIZ, IOM, IBC, ASAM, CARE, WHH, ORANGE, DRC, GOAL, UNDP, IDA, SAMS, MALTESER, SUPPOTTOLİFE temsilcileri katılırken Türkiye'den ise Kilis Belediyesi, göç alanında çalışan öncü kamu kurumu temsilcileri, TBB, GAP, Kızılay, Göç İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Çalışta öncesi yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sinevizyonundan sonra bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkan Vekili Mustafa Tohumcu, Kilis’in konumu, barındırdığı Suriyeli sayısıyla çok özel bir yer olduğunu ifade ederek, “Bu özelliğinden dolayı, Türkiye’de Suriyeliler ile ilgili bir çok yapılan toplantıya katıldığımızda Kilis’in yapısını, kentin özelliğini, içinde bulunduğu durumu sıkıntıları dilimizin döndüğü kadarıyla anlatıyoruz. Gerçekten Kilis özel bir yer, tarihiyle, kültürüyle, medeniyetleriyle, tarımsal ürünleriyle, yemekleriyle, kendisine özgü insan yapısıyla, çok özel bir yerdir. 2011 yılında kaderin bir cilvesi, kendi nüfusundan daha fazla, Suriyeli göçmen geldi. Bugün itibariyle de yaklaşık şehir merkezinde 107 bin civarında Suriyeli yaşıyor. Kilis şehir merkezinde yaklaşık 106 bin Kilisli yaşıyor. Suriyeli ve Türk sayısı kafa kafaya diyebiliriz. Kendi nüfusumuzdan daha fazla Suriyeli’yi ev sahibi olarak ağırlıyoruz. Tabi 2011 yılındaki sayıyı baktığımızda yaklaşık 200 bin rakamlarından buraya geldik. Türkiye’de 3 milyon 700 bin Suriyeli var. Dünyanın çeşitli ülkelerine gidenlerle birlikte bu rakam 10 milyondur. Samimiyetimle söylüyorum, 2.5 milyonu, Kilis’i güzergah olarak geçmiştir. Kilis’te ilk göç başladığında sokakta yatanlar, parkta yatanlar, otogarda yatanlar, evlerimizi açtık. Eşyalarımızı paylaştık, yemeğimizi paylaştık. Gerçekten kadir şinaslık örneği olarak, insanı değerleri ön plana çıkararak, örnek bir şehir gösterilecekse bu Kilis’tir. Ben hemşerilerimle gurur duyuyorum” dedi.

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