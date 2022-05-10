Kilis’teki silahlı kavgada tutuklananların sayısı 2’ye yükseldi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan gruplar arasında çıkan silahlı kavgada ölen 2 kişinin soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 2’ye yükseldi.
Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışmanın kavga dönüşmesi sonucu meydana geldi. H.E. av tüfeği ile Halil T., Mehmet T. ve Ercan T. üzerine ateş açarak yaralamıştı. Yaralılardan ile Halil T., Mehmet T. Hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak, 2 kardeşin katil zanlısı H.E. tutuklanmıştı. Son olarak, H.E’nin kardeşi İ.E. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.