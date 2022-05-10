Kilis’teki silahlı kavgada tutuklananların sayısı 2’ye yükseldi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan gruplar arasında çıkan silahlı kavgada ölen 2 kişinin soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 2’ye yükseldi.

Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışmanın kavga dönüşmesi sonucu meydana geldi. H.E. av tüfeği ile Halil T., Mehmet T. ve Ercan T. üzerine ateş açarak yaralamıştı. Yaralılardan ile Halil T., Mehmet T. Hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak, 2 kardeşin katil zanlısı H.E. tutuklanmıştı. Son olarak, H.E’nin kardeşi İ.E. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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