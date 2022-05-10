Kilis’te 162 caminin halıları temizlendi

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıldır Cami halıları ara vermeden modern yıkama cihazlarıyla yıkanmaya devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürü Metin Gündoğmuş, Kilis Merkezi ve ilçelerinde camilerin yoğun olarak kullanıldığını ifade ederek, “Şu ana kadar İl Merkezi ve Merkez Köyler, İlçeler ve İlçeye bağlı köyler olmak üzere toplamda 162 camimizin halılarını son sistem yıkama cihazlarımızla ve ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla temizledik. Bundan sonraki dönemde de cami halıları düzenli olarak temizlenmeye devam edecekti." dedi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kilis Belediyesi tarafından camilerin temizliği ile ilgilenmesinden dolayı Belediye Başkanı Servet Ramazan ile belediye çalışanlarını teşekkür ettiğini ifade ederek, “Belediyemizin yapılan bu temizlik faaliyetinden önce temizlikle alakalı yoğun şikayetler almaktaydık. Bu çalışmalardan sonra şikayetler tamamen ortadan kalkmış oldu. Camilerimizin temizliğiyle alakalı hassasiyet gösteren hem belediyemize hem camilerimizin cemaatine ve din görevlilerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında ilgililere başarılar temenni ediyorum" dedi.

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