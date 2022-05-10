Motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı

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Kilis’te motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi Çevreyolu üzerinde yabancı uyruklu İbrahim Aişe (22) yönetimindeki 79 MA 3570 plakalı motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Muhammed Kebi’ye (62) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yolun karşı tarafına düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü İbrahim Aişe de ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Muhammed Kebi, otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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