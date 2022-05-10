Kilis´te, motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Suriye uyruklu Muhammed Kebi (62) hayatını kaybetti. Devrilen motosikletten düşen Suriye uyruklu sürücü ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu İbrahim Aişe (22) yönetimindeki 79 MA 3570 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Kebi´ye çarptı. Kazada yola savrulan Kebi hayatını kaybederken, sürüklenen motosikletin sürücüsü de ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ihbarla gelen ekipler tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Muhammed Kebi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-05-10 21:42:24



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