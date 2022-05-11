AK Partililer Bakan Yardımcısı Alpay ile bir araya geldi

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Kilis heyeti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile bir araya geldiler.

TBMM’de Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin ve Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ile birlikte Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile bir araya gelerek, Kilis’in taleplerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.