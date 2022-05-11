Motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

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Kilis’te motosikletin çarptığı yayanın ardından motosiklet sürücüsü de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde krem Çetin Mahallesi Çevreyolu üzerinde yabancı uyruklu İbrahim Aişe (22) yönetimindeki 79 MA 3570 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Muhammed Kebi’ye (62) çarparak olay yerinde ölümüne neden olmuştu. Motosikleti yaklaşık 50 metre sürüklenen sürücü İbrahim Aişe de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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