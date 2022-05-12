Uluslararası işbirliği, fon, insani yardım, dayanışma, kalkınma, mülteci, danışmanlık ve yaşam kuruluşları ile örgütlerin temsilcileri Kilis'te Suriyeli mülteciler ile ilgili düzenlenen 2 gün süren çalıştay sona erdi.

Kilis'te Suriyeli mülteciler ile ilgili düzenlenen Diyalog Çalıştayı sona erdi. Dünyanın en önemli UNICEF, IOM, IBC, ASAM, CARE, WHH, ORANGE, DRC, GOAL, UNDP, IDA, SAMS, MALTESER, SUPPOTTOLİFE temsilcilerinin katılımıyla başladı. 2 gün sürecek çalıştaya dünyanın en önemli kuruluş ve örgütleri olan BM UNICEF, GIZ, IOM, IBC, ASAM, CARE, WHH, ORANGE, DRC, GOAL, UNDP, IDA, SAMS, MALTESER, SUPPOTTOLİFE temsilcileri katılırken Türkiye'den ise Kilis Belediyesi, göç alanında çalışan öncü kamu kurumu temsilcileri, TBB, GAP, Kızılay, Göç İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldığı 2 gün süren çalıştay sona erdi. Çalıştay sonrası Kilis’e gelen heyetler, Canbolat Paşa Gençlik Merkezini ziyaret ettiler. Yeni uygulanacak projelerin ele alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.