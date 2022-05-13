Kilis’te 3 PKK’lı yakalandı

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Kilis’te jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan derinlikli istihbarı çalışmalar neticesinde; haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dolayı yakalama emri bulunan 3 şüpheli şahıs, yerlerinin tespit edilmesini müteakip operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan terör örgütü üyeleri adli makamlara sevk edildi. 2'si tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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