Kayalıklarda mahsur kalen keçiler kurtarıldı

Kilis’te, kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD tarafından 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Sabunsuyu mevkinde kayalıklarda mahsur kalan keçilerini kurtarmak için AFAD’dan yardım isteyen H.A.'nın yardımına ekipler yetişti. Halatlar ile istasyon kurup 4 saatlik çalışma sonucu aşağı inmeyi başaran ekipler, mahsur kalan hayvanlara ulaştı.
Ekipler, halata bağladıkları keçileri kurtararak sahibine teslim etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.