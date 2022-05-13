Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kıraathane Söyleşilerinin 38’incisi gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesinde “Kıraathane Söyleşileri”nin otuz sekizincisi olan “Sudan” başlıklı söyleşi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir’in yönlendiriciliği ve T.C. Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozdaş’ın sunumlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan Bozdaş, tarihsel süreçte Sudan ile olan bağımıza değindi. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sudan’ın Portekiz’e karşı Osmanlı Devleti’nden yardım isteği nedeniyle Osmanlı ile temasa geçildiğinden ve bu dönemde Osmanlı tarafından inşa edilmiş olan kalelerin varlığından bahsetti.

Bozdaş, bu dönemim dışında Mehmet Ali Paşa döneminde de Sudan’la bağlantımızın olduğunu vurguladı. Ancak Mehmet Ali Paşa’nın kişisel özellikleri dolayısıyla Sudan tarafından çok iyi anılmadığına değindi ve bu durumun da Türklere karşı bir önyargı oluşturduğunu anlattı.

Sudan’daki günlük hayat ve eğitimden bahseden Bozdaş, Sudan’da eğitim almak isteyen öğrencilerimizin orada rahatlıkla eğitim alabileceklerini aktardı. Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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