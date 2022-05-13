Kilis’te hafriyat kamyonu yayaya çarptı: 1 ölü

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Kilis’te yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kilis’in Çukuroba köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Mehmet Tudlu’ya, A.Ö. yönetimindeki 63 ACB 035 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kilis Cenazevi yolu ekiplerin incelemesi nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri tarafından kamyon sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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