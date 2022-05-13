Harfiyat kamyonunun çarptığı Mehmet öldü

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-KİLİS'te yolun karşısına geçmeye çalışn Mehmet Tudlu (8), hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Çukuroba köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tudlu'ya, Abdurrahman Ö. yönetimindeki 63 ACB 035 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Tudlu´nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada kazayı haber alıp gelen Mehmet Tudlu´nun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. İncelemenin ardından Tudlu´nun cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-05-13 15:25:35



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