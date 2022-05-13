Rektör Karacoşkun yazarlar ile bir araya geldi

Kilis Şair ve Yazarlar Dayanışma Derneği Üyeleri, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Kilis Şair ve Yazarlar Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Alpaydın ve yönetim kurulu üyeleri, Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi. Alpaydın, Rektör Karacoşkun’a, 2. sayısı yayımlanan Kilis Kültür ve Edebiyat Dergisini takdim etti.

Kilis kültürü, tarihi ve şiirleriyle harmanlanan görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite tarafından Kilis’in Kurtuluşu anısına yayımlanan kitap seti armağan etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.