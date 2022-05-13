Jandarmadan ‘Engelliler Haftası’ etkinliği

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1016 Mayıs ‘Engelliler Haftası’ olması münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilere etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığına davet edilen öğrencilere pasta ve içecek ikramında bulunulmasının akabinde köpek gösterisi izlettirildi. Daha sonra öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan araçlar tanıtıldı.

Öğrencilere, çeşitli hediyeler verilerek, onların daima yanlarında olduğu hissettirildi.

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