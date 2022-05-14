Rektör Karacoşkun, engelliler ile bir araya geldi

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun; Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ömer Cide, Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Beyza Alpaydın ve Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karnas ile birlikte 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Baştürk ve dernek üyeleri ile görüşüldü.

Dernek üyeleri yaşamış oldukları problemleri paylaştılar ve söz konusu problemlerin çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Üniversitenin Engelsiz Üniversite Birimi koordinatörlüğünde yapılabilecek iş birlikleri ve verilebilecek destekler üzerinde duruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.