Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı Gözaltına alınan 24 kişiden 22'si tutuklandı

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Kilis'te narkotik polisi, 2 gün süren uyuşturucu operasyonlarında 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10 Mayıs12 Mayıs tarihi arasında yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 24 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler, aramalarda ise bin 738 gram metamfetamin, 68,35 gram esrar, 15,41 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 14 bin 768 adet captagon, 4 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirdi.

Özel harekat polisleri, narkotik arama köpekleri ve zırhlı araçların da katıldığı operasyonlarda, gözaltına alınanlardan 22'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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