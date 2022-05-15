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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitede İngilizce kursu tanıtımı gerçekleştirdi

İHA

Üniversitede İngilizce kursu tanıtımı gerçekleştirdi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Ofisi İngilizce kursu tanıtımı gerçekleştirdi.
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş ve Uluslararası İlişkiler Ofisi personelleri ücretsiz dil eğitim kursuna başvuran öğrencilerle Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda bir araya geldi.
Görentaş, İngilizce dilinin öğrenme yöntemlerine değindikten sonra kurs hakkında geniş bilgiler verdi gönüllü olarak bu yola giren öğrencileri tebrik etti.
Görentaş, ayrıca kursta devamlılığın çok önemli olduğunu söyleyip Uluslararası İlişkiler Ofisi duyurularında yer alan ve kursa başvuru yapıp konferansa katılan öğrencilerin başvuru formunun doldurulmaları gerektiğini ifade etti.
Konferans, soru cevap bölümüyle sona erdi.

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